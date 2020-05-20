ВР планирует приостановить пленарный режим работы из-за опасений вспышки коронавируса - источник

В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики заболел нардеп от "Батькивщины", следующую неделю депутаты могут разъехаться по округам.

В связи с тем, что Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины проходит эпидемиологическое обследование, им было принято постановление по согласованию со всеми фракциями о переходе на работу в округах на следующей неделе.

Об этом сообщили источники УНИАН.

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За этот планируется определить, есть ли вспышка заболевания среди нардепов.

Информацию подтвердил в своем телеграм-канале нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

"В связи с тем, что депутат от «Батькивщины» заболел коронавирусом, часть фракций требует на несколько дней перенести роботу Рады «в режим комитетов». Без пленарных заседаний. Кроме того, хотят, чтобы весь аграрный комитет отправили на обсервацию. Но такое решение опять парализует работу парламента", - написал он.

Как сообщал УНИАН, "Батькивщина" в полном составе не явилась в парламенте - вирус диагностировали у депутата Олега Мейдича. Все его коллеги теперь будут оставаться дома, пока не сдадут тесты на COVID-19.