Назначение Саакашвили: в "Слуге народа" не исключают рассмотрение кадрового вопроса 30 апреля

По словам председателя фракции Арахамии, повестка дня заседания Верховной Рады еще формируется.

Повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 апреля еще формируется, в ней может быть кадровый вопрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также"Быть тараном": в "Слуге народа" назвали возможные задачи Саакашвили в КабминеНа вопрос, будет ли рассматриваться 30 апреля на внеочередном заседании ВР вопрос назначения бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра и есть ли сейчас голоса за это назначение, Арахамия ответил: "На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которая инициирована парламентом. Там нет этого вопроса. Мы сейчас ее формируем. Но я не исключаю тот факт, что по инициативе Офиса президента может быть добавлен кадровый вопрос ... в повестку внеочередного заседание, которое состоится в четверг".

Относительно голосов за назначение Саакашвили Арахамия отметил, что фракция "Слуга народа" этот вопрос еще не рассматривала. "Я думаю, что мы будем определяться ближе к заседанию парламента", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.