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Назначение Саакашвили: в "Слуге народа" не исключают рассмотрение кадрового вопроса 30 апреля

15:17, 27 апреля 2020
Политика
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Рассмотрение назначения Саакашвили может инициировать ОП / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также"Быть тараном": в "Слуге народа" назвали возможные задачи Саакашвили в КабминеНа вопрос, будет ли рассматриваться 30 апреля на внеочередном заседании ВР вопрос назначения бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра и есть ли сейчас голоса за это назначение, Арахамия ответил: "На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которая инициирована парламентом. Там нет этого вопроса. Мы сейчас ее формируем. Но я не исключаю тот факт, что по инициативе Офиса президента может быть добавлен кадровый вопрос ... в повестку внеочередного заседание, которое состоится в четверг".

Относительно голосов за назначение Саакашвили Арахамия отметил, что фракция "Слуга народа" этот вопрос еще не рассматривала. "Я думаю, что мы будем определяться ближе к заседанию парламента", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

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