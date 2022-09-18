По словам Подоляка, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встречи президентов пока абсолютно нет.

В настоящее время нет никакого смысла ни в переговорах ни в встрече главы государства Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встречи президентов пока абсолютно нет. Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную русскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе", - пояснил Подоляк.

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По его словам, именно поэтому сейчас на повестке дня темы о двусторонней встрече нет. "Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - отметил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников".

Как сообщал УНИАН, Украина развеяла миф о том, что наличие анклавов позволит России быстро захватывать суверенные государства.

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