Кучма признал, что никогда не был антироссийским человеком и политиком. Он сказал, что пытался установить дружеские и равноправные отношения с РФ.

Российский президент Владимир Путин не будет подписывать мирное соглашение с Украиной.

Такое убеждение высказал в интервью The Guardian второй украинский президент Леонид Кучма. Он отметил, что нереалистично считать, что Путин согласится на мирные переговоры из-за частичной оккупации украинских областей.

"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это российскому народу. Он лидер России", - объяснил экс-президент.

Кроме того, Кучма высказал мнение, что США "потеряют лицо перед всем миром", если откажутся от помощи Украине. Он сичтает, что официальный Киев должен расчитывать на то, что Конгресс примет новый пакет военной помощи.

"Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром. Я верю в победу. Я не могу существовать по-другому", - сказал экс-президент.

Он сказал, что Запад всегда смотрел на Украину только через призму России.

"Москва использовала свои размеры и природные ресурсы, чтобы гипнотизировать и блефовать. Я никогда не был антироссийским человеком и политиком, а пытался установить дружеские и равноправные отношения. Это оказалось невозможным, потому что Россия при Путине хотела "интеграции", а не сотрудничества", - объяснил он.

Вероятные переговоры Украины и РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что переговоры между Украиной и Россией возможны только после вывода российской войск с территории страны. При этом Шольц отметил, что говорил с Путиным в прошлом и планирует вести диалог в будущем. "Тем не менее, переговоры требуют от России решительного шага. Таким шагом должен стать вывод войск", - подчеркнул он.

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