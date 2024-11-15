При этом, бывший министр предостерег администрацию Трампа от надежд "уладить быстро" войну, или "уладить ее на условиях, которые будут выгодны России".

Если Вашингтон решит прекратить поддержку Украины, то это станет еще большим унижением для США, чем выход из Афганистана.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в подкасте британского ежедневника The Telegraph. Он подчеркнул, что если будущая администрация президента Трампа допустит "коллапс Украины", это ударит по авторитету США.

Хейг сказал, что Трамп критикует Байдена за решение по Афганистану, "но если он приведет к коллапсу Украины, это будет значительно большим унижением для США".

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"Это в собственных интересах Трампа поддержать силу Запада в мире", - убежден Хейг.

При этом, бывший министр предостерег администрацию Трампа от надежд "уладить быстро" войну, или "уладить ее на условиях, которые будут выгодны России". Он отметил, что замораживание войны на линии соприкосновения означало бы заложить основу для новой войны.

"Это привело бы к еще одной, третьей войне, потому что Путин придет снова за тем, что осталось", - выразил убеждение Хейг.

"Это очень ясно, он хочет всю Украину. По меньшей мере, он хочет столько, чтобы то, что останется, не могло функционировать как суверенное государство, чтобы оно не могло стать членом ЕС, НАТО, не могло делать займы, получить деньги на восстановление городов. То есть, чтобы она не была функциональным государством", - пояснил планы властителя Кремля дипломат.

По его словам, без гарантий безопасности от США и НАТО Украина не сможет существовать как государство, не сможет "остановить Путина через два года, после того, как он отстроит свои вооруженные силы и вернется за остальными".

"Можно наивно сказать, что мы установим мир за 24 часа, но это не поможет, если вы строите новую войну", - подчеркнул Хейг.

По мнению Хейга, если Трамп прекратит помощь Украине, то Евросоюз и Великобритания должны будут усилить свою. Но, как отметил дипломат, эта помощь не может заменить американскую и является лишь временной. Но, как отметил экс-министр, здесь дело не только в деньгах, но и в технологиях. "Без американских спутников, программного обеспечения американских компаний, Украина бы не продержалась до нынешнего момента. Европейские страны не имеют того арсенала оружия, чтобы поддерживать Украину в полномасштабной современной войне", - констатировал британский дипломат.

При этом он добавил, что это касается не только Украины - ни одна страна не смогла бы себя защитить без помощи США.

"Для любой демократии, если бы какая-то страна подверглась длительному нападению, было бы очень трудно выжить без доброй воли и щедрости США", - сказал Хейг.

Хейг на посту министра иностранных дел Британии

Хейг возглавлял МИД Великобритании во время аннексии Крыма. Он признал, что Запад допустил ошибку, когда не ответил решительнее на действия РФ в 2014 году. Он отмечал, что тогда его страна была членом ЕС и предлагала жесткие санкции против РФ, в то время, как Берлин и Рим "надеялись еще как-то договориться с Путиным о длительном мире и было трудно отговорить их от такой позиции".

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