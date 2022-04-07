С Владимиром Зеленским постоянно работают три группы чиновников.

Президент Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России в Украину отказался от убежища за границей и продолжает работать в Киеве. В команде главы государства дипломаты, военные и экономисты.

Об этом пишет Украинская правда.

В условиях российско-украинской войны Зеленский и его команда сконцентрировалась на дипломатическом, оборонном и экономическом направлениях

За внешнеполитическую деятельность отвечают:

глава Офиса президента Андрей Ермак – работает с Белым домом;

глава МИД Дмитрий Кулеба - ведет переговоры с правительствами стран мира;

заместитель главы ОПУ Андрей Сибига – готовит для президента и его спичрайтеров так называемую "дипломатическую рамку" перед важными переговорами.

Кроме того, большую часть дипломатической работы выполняет и Зеленский. Он проводит переговоры с международными лидерами, встречи с партнерами Украины в Киеве, общается с журналистами и дает интервью, в том числе и российским СМИ.

При этом за оборонную сферу отвечает министр обороны Алексей Резников, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а также ряд военных командиров.

В то же время за экономику в условиях полномасштабной войны РФ против Украины отвечает премьер-министр Денис Шмыгаль, который отвечает за координацию и стабилизацию экономики.

В свою очередь министр экономики Юлия Свириденко и заместитель главы ОПУ Ростислав Шурма занимаются генерацией идей и поиском новых возможностей, которые позволили бы найти денежные средства.

Помимо этого, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко работает с регионами и отслеживает ситуацию.

"Ему даже удалось примирить мэров и председателей ОГА. Например, мэр Чернигова в прямом эфире чуть не посылал, а Тимошенко брал трубку и все равно продолжал с ним говорить, искать какие-то решения. Плюс он постоянно следит, где и которого руководителя общины украли, как кого обменять, решает вопрос, как тайно куда-то завезти лекарства и так далее", – объяснили в окружении президента.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков взял на себя профильные вопросы, а именно доставку помощи и оперативное восстановление инфраструктуры.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук редко появляется в СМИ, но он также продолжает работать. Пока что он занимается координацией работы парламента и Офиса президента - выслушать потребности ОПУ и информирует, над чем работает Рада, чтобы решения принимались быстро, без длительных доработок и обсуждений.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Враг бомбил как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, убивая мирное население в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Одессе, Николаеве и других населенных пунктах. В городах Украины уничтожено до 90% домов и построек, перебиты газопроводы, уничтожены нефтебазы, разрушены мосты, а число жертв среди мирного населения посчитать невозможно из-за постоянных обстрелов оккупантами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривень в день. Несмотря на это в марте в государственный бюджет удалось привлечь достаточное количество средств благодаря досрочно заплаченным дивидендам украинских коммерческих банков, которые находятся в государственной собственности.

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