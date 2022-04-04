В государственный бюджет в марте поступило 95,4 млрд грн.

В государственный бюджет, несмотря на войну, удалось привлечь достаточное количество средств благодаря досрочно заплаченным дивидендам украинских коммерческих банков, которые находятся в государственной собственности.

Об этом рассказал во время всеукраинского телевизионного марафона министр финансов Сергей Марченко.

"Коммерческие банки в государственной собственности досрочно заплатили дивиденды, и мы смогли выполнить первый квартал. Сложнее будет в апреле, но я не вижу никаких проблем с выплатами вовремя пенсий, заработных плат и других социальных выплат", - отметил Марченко.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Минфина, в марте 2022 года в доходную часть сводного бюджета поступило 120,1 млрд гривен. Из указанной суммы в государственный бюджет поступило 95,4 млрд грн, в местные бюджеты – 24,7 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине работает 69 банков. Доминирующая часть принадлежит 4 государственным банкам: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".

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