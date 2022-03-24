Действия российских войск по уничтожению гражданских людей в Украине и разрушению городов должны получить неотвратимую и принципиальную реакцию от Европы

Президент Владимир Зеленский считает, чтобы мир в Украине наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применяться еженедельно.

Об этом глава государства сказал, выступая перед Риксдагом Швеции.

"Швеция поддерживает политику санкций. Политику, без которой мира не будет. Потому что другого языка, чем эффективные санкции в руководстве России не поймут. Но чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применяться еженедельно. Ни одного барреля российской нефти! Ни одного захода русских судов в ваши порты! Ни одного евро налогов ваших компаний в России! Их военная машина должна остаться без средств к существованию", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сознательные действия российских войск по уничтожению гражданских людей в Украине и разрушению мирных городов должны получить неотвратимую и принципиальную реакцию от всех европейских стран.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля около 5: 00 утра Россия ворвалась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир, а большинство стран ввели разнообразные санкции против российских олигархов и пропагандистов. Например, власти Великобритании ввели санкции в отношении владельцев российских банкиров и финансовых учреждений. Под британские ограничения попали и крупные российские и белорусские компании, связанные с оборонной сферой.

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