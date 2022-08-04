Кучма отметил, что каждая из сторон рассчитывает на собственное усиление.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что война в Украине не может завершиться компромиссным решением, победитель будет только один.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"В конфликтах современного, цивилизованного мира обычно пытаются искать решения win-win, приемлемого результата, когда в той или иной степени одерживают победу все, и нет побежденных "вчистую". Это не наш случай. Слишком много принес горя, разрушения и ужасы на нашу землю Путин. Убиты сотни украинских детей - не знаю, как после этого искать компромисса. Градус уже поднят так, что в этой войне победитель может быть только один - и я верю, что именно мы будем этим победителем", - заявил он.

По его словам, "для Украины неприемлемо покидать свои земли, а главное - своих людей - под оккупацией. Для российской власти неприемлемо иметь в глазах своего населения и Запада вид неудачников и "лузеров", а именно это, по мнению Кремля, означал бы уход с оккупированных земель".

Кучма отметил, что каждая из сторон рассчитывает на собственное усиление. "Чем дальше, тем больше западного оружия будет у нас, но чем дальше, тем больше результатов различных мобилизационных мероприятий и перехода экономики на военные рельсы рассчитывает получить и Россия", - считает Кучма.

По его мнению, "не надо рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что русский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна сражаться и решить все на поле боя".

Кучма не считает, что война вскоре закончится. "То, как Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиях - оружие, свидетельствует о том, что он все еще хочет вырвать какую-то "победу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас фактически не ведет мирные переговоры с Россией. По словам советника главы ОП, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, никаких оснований для возобновления переговоров с Российской Федерацией пока нет.

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