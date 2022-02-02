Владимир Зеленский отметил, что в ситуации должны разобраться правоохранители.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандальное видео с места аварии с народным депутатом Александром Трухиным. Глава государства указал, что все должны отвечать.

Такое заявление сделал президент Украины во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский отметил, что в ситуации должны разобраться правоохранители.

"Насчет господина Трухина. Обнародовано видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии, партии "Слуга народа". Думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы уволить Трухина из партии. Это вопрос справедливости. Все должны быть равны, все должны отвечать за это", - заявил Зеленский.

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ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев. В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь навеселе, спровоцировал ДТП. В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек. Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.

Издание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения. На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

Сегодня, 2 февраля, в МВД сообщили, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства, и производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

Позже спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что Трухина исключили из партии. В свою очередь Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения народным депутатом Трухиным взятки правоохранителям.

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