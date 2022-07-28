Теперь его должны рассмотреть на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. И только потом - в Верховной Раде.

Кабинет министров Украины согласовал законопроект о возможности выезда украинских моряков за границу во время действия военного положения.

В частности, документ был одобрен Министерством Инфраструктуры, Министерством финансов и Министерством обороны Украины, идет речь в соответствующем заявлении на сайте Кабмина.

"Мой законопроект прошел этап согласования в Кабмине", – подчеркнул автор проекта - нардеп Александр Дубинский. – "И теперь наша общая задача – добиться, чтобы законопроект в самое ближайшее время внесли в повестку дня заседания Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После этого он сможет попасть в зал Верховной Рады на голосование".

Дубинский призывает всех писать запросы депутатам – членам комитета, чтобы ускорить процедуру одобрения этого законопроекта.

Ранее сообщалось, что Александр Дубинский 13 июня зарегистрировал законопроект №7461, который предлагает на законодательном уровне урегулировать вопрос выезда моряков за границу.

Как подчеркнул парламентарий, "вряд ли стоит в тех условиях, в которых находится сейчас национальная экономика, терять столь важные преимущества только потому, что украинские моряки не имеют возможности делать в море свою работу".

В ответ на запрос народного депутата Министерство экономики подготовило постановление об отдельном порядке пересечения государственной границы на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые направляются на работу на морских суднах, суднах внутреннего плавания в составе экипажей этих суден.

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