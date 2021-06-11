Сибига не стал уточнять ожидаемое содержание соглашений, объяснив, что переговоры продолжаются.

В рамках запланированного на июль визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом предполагается подписание ряда документов по вопросам политики и безопасности.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который занимается вопросами внешней политики, в интервью "Европейской правде".

"Сегодня (в четверг, 10 июня - УНИАН) состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается вопросов политики и безопасности", - сказал он.

Сибига не стал уточнять ожидаемое содержание соглашений, объяснив, что переговоры продолжаются. "Документы по вопросам политики и безопасности и военно-технического сотрудничества есть в повестке дня. Но давайте мы это оставим для двусторонних переговоров и финализации соответствующих договоренностей", - отметил заместитель главы ОП.

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По его словам, визит Зеленского в Белый дом имеет четкое направление результативности - "от политики и безопасности до экономики, к сотрудничеству в сфере экологии и по всем другим вопросам нашей двусторонней повестки дня". "Мы ставим амбициозные цели. Мы очень надеемся, что, несмотря на сжатые сроки подготовки визита, - а это конец июля - все необходимые подготовительные мероприятия будут осуществлены на должном уровне", - добавил Сибига.

Предстоящий визит Зеленского в США

6 мая Зеленский заявил, что во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном он обсудил вопрос о заключении в будущем "очень серьезного" двустороннего соглашения между Украиной и США.

7 июня президент во время телефонного разговора принял приглашение Джо Байдена посетить США в июле этого года.

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Автор: Константин Гончаров