"Уже нет необходимости": Арахамия о возможности проведения внеочередных заседаний Рады

Вопросы, которые планировались к рассмотрению на внеочередных заседаниях, могут теперь быть рассмотрены на очередном заседании.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что сейчас уже нет необходимости проводить внеочередные заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Внеочередные мы решили сейчас не ставить, потому что мы разблокировали фактически очередное заседание. Всю эту повестку, которая была запланирована во внеочередном варианте, перенесем в очередной. И фактически нет нужды уже делать внеочередные сессии", - пояснил Арахамия.

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