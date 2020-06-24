Власть должна учитывать интересы предпринимателей, если не хочет голодных бунтов - нардеп Плачкова

Предприниматели выполнили требования власти и соблюдают карантин, но власть не хочет их услышать – под таким лозунгом на встречу к народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяне Плачковой пришли представители Болградского района Одесчины.

Об этом парламентарий сообщила на своей странице в Facebook, передает пресс-служба политсилы.

Встрече нардепа с предпринимателями предшествовало их обращение по поводу усиления карантинных мер в Болградском районе, а именно – решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Болградской райгосадминистрации о запрете с 22 июня и до особого распоряжения функционирования продовольственных и непродовольственных рынков, а также других субъектов хозяйствования, где есть посетители.

На встрече звучали такие слова: «Поймите: Болград – не Одесса и не Измаил. Для нас работа – единственный источник дохода, накоплений на безбедную безработную жизнь у большинства из нас нет. Дайте нам возможность работать. Мы выполнили все требования, предъявленные для работы: маски, перчатки, дезсредства, защитные экраны, санитарная обработка, но власть не хочет нас услышать».

«Сегодня встретилась с руководством и представителями инициативной группы предпринимателей рынка Болградского райпотребсоюза. Карантинные меры и противостояние коронавирусной инфекции важно. Но аграрии Бессарабии уже потеряли от 80 до 100% урожая, и единственное, что у них осталось – реализовать выращенную продукцию. Поэтому принимаемые решения должны быть рациональными и продуманными, а действия власти – взвешенными», – отметила Татьяна Плачкова по результатам встречи.

Если власть не хочет голодных бунтов, она должна учитывать интересы предпринимателей – это крик души многих представителей малого и среднего бизнеса, страдающих от карантинных ограничений. Сложившуюся ситуацию необходимо срочно нормализовать, чтобы не допустить ухудшения ни эпидемиологического, ни социально-экономического состояния района, считает народный депутат.

Соответствующее депутатское обращение Татьяна Плачкова уже направила председателю Одесской областной государственной администрации.

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