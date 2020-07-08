Владислав Савченко посчитал, сколько будет стоить система для онлайн-выборов

Основатель IT-компании PowerCode Владислав Савченко посчитал, во сколько Украине обойдется разработка системы электронного голосования. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

“В Украине есть много технологических компаний, которые могли бы быстро это реализовать. Создание MVP (минимального жизнеспособного продукта) заняло бы примерно 3 месяца. Разработка может стоить от $500 тысяч — это в 250 раз меньше, чем потратил бюджет Украины на выборы в прошлом году! Важно только выбрать правильного разработчика, который будет отвечать за результат. Сама система не сложная, но придется заморочиться с безопасностью”, — пояснил он.

По словам Савченко, в Эстонии электронное голосование проводят с 2005 года. Поучаствовать в выборах онлайн уже можно в Канаде, Австралии, Бразилии, США и Финляндии. Украина может стать следующей в этом ряду стран.

Электронные выборы — это не обязательно голосование через личный смартфон. Для тех, у кого нет гаджетов, или кто не умеет ими пользоваться, можно установить электронные устройства на избирательных участках. Система должна быть простой — чтобы каждый мог проголосовать в несколько прикосновений к экрану.

“Для верификации избирателя можно использовать BankID. Это продукт НБУ, который есть у всех основных украинских банков. Я еще не слышал о каких-либо проблемах безопасности, связанных с BankID. Тайна голосования нарушена не будет — данные выходят из гаджета в зашифрованном виде. Сломать эту систему практически невозможно”, — считает Владислав Савченко.

По его словам, электронные выборы обойдутся бюджету примерно в 250 раз дешевле, чем голосование бюллетенями.

“Только вдумайтесь: выборы в 2019 году обошлись бюджету Украины в 4,8 миллиарда гривен — это примерно $177 млн! Приложение Дія показало, что цифровые документы в разы облегчают жизнь. За первый же месяц приложение установили уже больше 3 млн людей. На днях стало известно, что через Дію можно сменить место голосования, если живешь не по адресу регистрации. Пора идти дальше — проводить голосование онлайн. Тем более, что законодательная база уже есть. В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал такой указ”, — рассказал Савченко.

По его словам результаты голосования невозможно будет подделать потому, что такие системы организовывают через распределенную базу данных.

“Если простыми словами, то информация хранится на десятках тысяч серверов. Чтобы повлиять на такую систему, надо взломать их все. На это может понадобиться 30 лет. То есть сфальсифицировать результаты невозможно. Это снимает вопрос непрозрачных комиссий, ошибок в подсчетах, каруселей и других привычных Украине способов подтасовать результаты выборов”, — говорит он.

Савченко утверждает, что система сможет посчитать результаты мгновенно. Озвучить победителей можно будет через час после окончания голосования. Среди других плюсов онлайн-выборов — возможность проголосовать из любой точки мира, минимизация коммуникаций между людьми в условиях карантина и повышение имиджа Украины.

“Сейчас у нас слава коррупционной страны, которая отстает от развитых стран в плане технологичности. Чем больше мы минимизируем человеческий фактор во всех государственных процессах, тем больше снизим уровень коррупции. Нас наконец зауважают в мире. А это — инвестиции, международные контракты и более тесное сотрудничество с европейскими и американскими фондами”, — пояснил Савченко.

Напомним, в апреле Верховная Рада сократила финансирование избирательного процесса на 1,1 млрд. Деньги направят на борьбу с коронавирусом. Но в ЦИК против — в комиссии утверждают, что экономия приведет к нарушениям и ограничению прав украинцев.

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