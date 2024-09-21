Отмечается, что переговоры пройдут на с ледующей неделе.

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Переговоры пройдут в ходе визита в США.

Издание NHK пишет, что Кисида сообщит Зеленскому о намерении Японии продолжать поддерживать Киев и санкции против России.

Кроме того, планируется, что он проведет переговоры один на один с президентом США Джо Байденом в частной резиденции американского лидера в штате Делавэр. Поездка также включает в себя саммит так называемой "четверки" стран, в которую входят Япония, США, Австралия и Индия. Ожидается, что они договорятся об укреплении сотрудничества в области безопасности на море в свете растущей напористости Китая.

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Кроме того, японский лидер примет участие в Саммите будущего, проходящем в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кисида планирует призвать к реформированию ООН. Он также, вероятно, подчеркнет важность международного порядка, основанного на правилах, и поддержит усилия по ликвидации ядерного оружия.

Стоит отметить, что это последняя иностранная поездка Кисиды перед уходом в отставку.

Визит Зеленского в США - главные новости

Издание Bloomberg писало, что во время своего визита в США украинский лидер будет настаивать на членстве Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, Зеленский собирается заключить соглашения об экономике и безопасности, а также обсудить поставки оружия для ВСУ в рамках своего Плана победы.

Отмечалось, что глава украинского государства хочет представить свой план американскому коллеге Джо Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует поделиться планами с Харрис и экс-президентом и ее оппонентом на выборах Дональдом Трампом.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США уже ознакомились с планом Зеленского по окончанию войны.

В свою очередь вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что на следующей неделе проведет встречу с президентом Украины.

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