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"Амбиции есть всегда у каждого": главный санврач рассказал, думает ли он о карьере политика

13:33, 22 июня 2020
Политика
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Виктор Ляшко рассказал о своих политических амбициях / фото УНИАН

Об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.

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"Ходили слухи, что вы можете быть представителем «Слуги народа» на выборах мэра Киева. Это правда?", – спросил ведущий.

"Это слухи", – ответил Ляшко.

"То есть вам не предлагали и вы не собирались?", – спросил ведущий.

"Как будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду", – сказал Ляшко.

"Политических амбиций у вас нет?", – спросил ведущий.

"Политические амбиции есть всегда у каждого", – сказал главный санврач.

"То есть вы думаете о карьере политика?", – уточнил ведущий.

"О карьере политика – да", - сказал Ляшко.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что до второго тура выборов главы украинской столицы попадут действующий мэр Киева Виталий Кличко и представитель партии "Слуга народа".

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