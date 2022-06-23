После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, Израиль начал предоставлять беженцам из Украины работу.
Об этом сообщает Haaretz.com.
Начиная с 1 июля, украинцы, прибывшие в Израиль до начала войны на территории Украины смогут трудоустроиться.
Решение коснется около 13 тысяч украинцев, которые сегодня находятся в Израиле, у которых истек срок действия туристических виз.
В то же время гражданам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения России, МВД продлило вид на жительство до конца июля.
Помощь переселенцам:
С начала полномасштабного вторжения России в Украине работала программа для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставлялись каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка.
24 мая в Минсоцполитики прокомментировали задержку помощи переселенцам.
29 мая 2022 года появилась информация о том, что в Украине отменят выплаты для некоторых переселенцев.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.
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