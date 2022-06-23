Украинцы, прибывшие в Израиль до начала войны на территории Украины смогут трудоустроиться.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, Израиль начал предоставлять беженцам из Украины работу.

Об этом сообщает Haaretz.com.

Начиная с 1 июля, украинцы, прибывшие в Израиль до начала войны на территории Украины смогут трудоустроиться.

Решение коснется около 13 тысяч украинцев, которые сегодня находятся в Израиле, у которых истек срок действия туристических виз.

В то же время гражданам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения России, МВД продлило вид на жительство до конца июля.

Помощь переселенцам:

С начала полномасштабного вторжения России в Украине работала программа для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставлялись каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка.

24 мая в Минсоцполитики прокомментировали задержку помощи переселенцам.

29 мая 2022 года появилась информация о том, что в Украине отменят выплаты для некоторых переселенцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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