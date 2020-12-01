Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит для включения в повестку дня ряда законопроектов относительно соцподдержки предпринимателей на период противодействия коронавируса.
Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания ВР, который размещен на сайте парламента.
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Так, рассмотреть для включения в повестку дня и принятия решения по сокращению срока для внесения альтернативных проектов предусматривается, в частности, проект закона о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 (№4429).
Также в этом перечне проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы о соцподдержке налогоплательщиков в этот период (№4430) и проект закона о внесении изменений в статью 28 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№4431).
Депутаты также будут рассматривать закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента (№3014).
В парламенте также рассмотрят проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/ бездействия Луганского областного управления ГСЧС и Луганской областной государственной администрации - военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования, возникновения и недопущения возникновения происшествий чрезвычайного характера (№4262).
Кроме того, депутаты должны рассмотреть проект постановления об обращении к Кабинету министров Украины по налаживанию железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги (№4145).
Среди прочего, сегодня будут рассматриваться законопроекты о Бюро экономической безопасности Украины (№3087-д) и о виртуальных активах (№3637).
Также рассмотреть предполагается законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№3628).
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