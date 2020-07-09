В Верховной Раде планируют ежегодно проводить гендерный аудит

Аудит будет проводиться в начале каждого года.

В Верховной Раде Украины планируют ежегодно проводить гендерный аудит.

Как сообщается на сайте парламента, во время онлайн-вебинара "Гендерно ориентированный подход в бюджетном процессе" руководитель аппарата ВР Вячеслав Штучный рассказал о внедрении гендерной политики в парламенте.

Так, в марте 2020 года были подписаны распоряжения о проведении гендерного аудита и утверждены соответствующие методические рекомендации. Системный аудит будет проводиться в начале каждого года, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права, а также для повышения уровня осведомленности работников по вопросам интеграции гендерных принципов в работу аппарата ВР. Кроме того, на гендерную чувствительность будут проверяться организационно-распорядительные документы.

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"Мы уделяем значительное внимание вопросам гендерной политики в парламенте. На сегодняшний день проект "Гендерное бюджетирование в Украине" является крупнейшим в мире по внедрению гендерно ориентированного бюджетирования. Важно, что Верховная Рада Украины присоединилась к этой работе и начала сотрудничество с экспертами для введения указанного подхода в работе аппарата парламента", - отметил Штучный.

Он также сообщил, что недавно был подписан меморандум о взаимопонимании между аппаратом ВР и структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Документ определяет проведение гендерного аудита доступности зданий парламента и продвижение гендерного равенства в соответствии с международным опытом.

Во время вебинара участники ознакомились с принципами, практическим опытом применения гендерно ориентированного подхода в бюджетном процессе и его применением для разработки нормативно-правовых актов.

Заместитель руководителя проекта "Гендерное бюджетирование в Украине" Оксана Цюпа заявила, что подход используют высокоразвитые государства мира уже более 30 лет. Гендерно ориентированное бюджетирование позволяет переструктурировать бюджеты так, чтобы доходы и расходы учитывали потребности женщин и мужчин.

"Гендерно ориентированное бюджетирование дает возможность за каждой гривной увидеть конечного получателя услуг. Уже доказано, что вложение денег в гендерное равенство в геометрической прогрессии отражается на размере валового внутреннего продукта стран. Поскольку привлекается большая категория незанятого, но экономически активного населения, и это работает на улучшение благосостояния граждан", - сказала Цюпа.

Она подчеркнула, что эксперты точечно уже сотрудничали с представителями отдельных секретариатов комитетов. "Важно, что сейчас мы можем охватить все структурные подразделения аппарата и донести содержание и необходимость введения в работу этого подхода", - сказала она.

В ВР напомнили, что проект "Гендерное бюджетирование в Украине" начал работу в Украине с 2013 года и будет работать до 2021 года. Он реализуется при финансовой поддержке правительства Королевства Швеции через Шведское агентство международного развития (SIDA) для обеспечения консультативной поддержке Министерства финансов Украины в процессе внедрения гендерно чувствительного бюджетирования.

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