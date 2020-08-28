Депутаты начнут сессию 1 сентября \ УНИАН
Во вторник, 1 сентября, в 12.00 начнется четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва.
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Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, сессия продлится до 22 января 2021 года.
Согласно календарному плану работы парламента, десять недель Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, еще 7 недель народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), а для работы с избирателями отведено четыре недели.
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