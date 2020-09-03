Наибольшая посещаемость Рады зарегистрирована среди депутатов партии "Слуга народа".

Комитет избирателей Украины (КИУ) обнародовал данные о депутатах-прогульщиках Рады IX созыва по фракциям.

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По данным КИУ, высокие показатели посещения у депутатов фракции «Слуга народа» и «Европейская солидарность».

Как отмечается, в среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов монобольшинства и 75% депутатов ЕС.

Также в среднем на заседаниях были зарегистрированы 72% депутатов фракции "Голос".

Несколько ниже показатели у народных депутатов «Оппозиционного платформы За жизнь» и ВО «Батькивщина».

«В среднем пленарные заседания посещали 62% депутатов ОПЗЖ и 61% депутатов« Батькивщины »», - говорится в сообщении.

Как отмечается, показателя посещаемости более 80% не достигла ни одна из парламентских фракций.

"Существует широко разрекламированный тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники. Однако цифры указывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности. К примеру, за первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не достигла показателей посещаемости выше 80%. Тогда как в ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты. Так, в 2017 году по данным КИУ средние показатели посещения были такими: Народный Фронт - 84%, БПП - 83%, Радикальная партия Олега Ляшко - 80%, что выше показателей, чем у депутатов монобольшинства и других фракций Рады", - рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний.

Изменения в работе парламента из-за местных выборов:

Парламент в связи с проведением местных выборов изменил свой план работы на недели - с 28 сентября по 2 октября.

28 сентября состоится заседание Согласительного совета и самостоятельная работа народных депутатов, связанная с осуществлением депутатских полномочий; 29 сентября - пленарные заседания, 30 сентября - пленарное заседание, а также работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

1 октября состоятся пленарные заседания, 2 октября - час вопросов к правительству, пленарное заседание, а также самостоятельная работа народных депутатов, связанная с осуществлением депутатских полномочий.

На неделе с 19 по 23 октября состоится работа с избирателями. Ранее предполагалось, что на этой неделе состоятся пленарные заседания.

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Автор: Екатерина Лиманская