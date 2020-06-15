Нардепы просят разрешить им брать помощников без образования
Народные депутаты выступили за то, чтобы брать себе помощников без образования.
Читайте такжеВ четверг парламент планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме - РазумковВ Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект № 3644. Инициаторами выступили депутаты из фракций «Слуга народа» и «Европейская солидарность».
На данный момент в законодательстве прописано, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеет государственным языком. Данным законопроектом предлагают изменить редакцию закона на «помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком».
Кроме того, авторы проекта предлагают, чтоб остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков.
Ранее УНИАН писал, что депутаты хотят ввести наказание за депрессию из-за разглашения их переписок.
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