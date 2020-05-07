"Хитрозроблена" фракция: Гетманцев попросил разобраться со словами Геращенко

На внеочередном заседании Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что "эта «хитрозроблена» фракция пытается оставить врачей без социальной выплаты".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев просит Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента разобраться со словами сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, которая назвала одну из фракций "хитрозробленою".

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Как передает корреспондент УНИАН, на внеочередном заседании парламента Геращенко во время выступления заявила, что в парламенте "есть одна хитрозроблена партия, для которой ключевое - это политические дивиденды".

"Год назад пообещали политические дивиденды учителям 4 тыс. долларов. Схватили эти дивиденды и уже об этом забыли. Говорят сейчас о политических дивидендах 300% надбавки врачам, не зная, что эта «хитрозроблена» фракция, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки. И вот сейчас эта «хитрозроблена» фракция пытается оставить врачей без социальной выплаты", - сказала Геращенко.

Она раскритиковала текст законопроекта "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)" в части получения инвалидности в результате заболевания COVID-19.

Геращенко сообщила о начале сбора подписей от врачей-инфекционистов и всех врачей, заболевших COVID-19, с требованием к властям, чтобы страховые выплаты получили все врачи.

В свою очередь, Гетманцев (член фракции "Слуга народа") заявил, что он как доктор юридических наук и профессор КНУ имени Шевченко не совсем понимает термин "хитрозроблена фракция" в украинском парламенте.

"Но хорошо понимаю, что такое хамство, что такое превосходство, что такое ложь, которая постоянно исходит от одной из фракций парламента. Я прошу, чтобы мое выступление было воспринято как заявление в Регламентный комитет, и Регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию "хитрозробленою", что такое вообще «хитрозроблений» и является ли этот самый депутат «хитрозробленим» в этом самом парламенте?", - подчеркнул Гетманцев.