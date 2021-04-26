Генпрокурор провела онлайн-встречу с представителями Министерства юстиции США.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова по видеосвязи обсудила с представителями Министерства юстиции США вопросы реформирования органов прокуратуры, тренингов для прокуроров и сотрудничество между институтами в сфере международно-правового сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Венедиктова рассказала, что впервые в истории очищение через аттестацию прошли все уровни прокуратуры.

"Теперь настало время у нас усовершенствования процессов – мы разрабатываем стандарты работы и оценивания, гайдлайны по этике для прокуроров. Должны также восстановить сильное и независимое прокурорское самоуправление и дисциплинарные органы", – подчеркнула она.

По словам Венедиктовой, сейчас в прокуратуре почти 30% вакантных должностей и после отбора новых прокуроров необходимо будет подготовить к работе. Также прокуратура взяла курс на постоянное повышение квалификации работников и введение их специализации.

"Мы поставили перед собой задачу подготовить прокуроров для основательной работы с отдельными категориями преступлений. Мы сейчас планируем ввести специализацию на противодействии киберпреступности, борьбе с наркотрафиком, а также с домашним насилием. Уже начался такой курс для прокуроров относительно правонарушений в сфере экологии. Нам очень приятно, что коллеги из Министерства юстиции США также готовы оказывать нам тренинговую помощь в различных сферах, в частности, по противодействию коррупции", - добавила генпрокурор.

В пресс-службе ОГП рассказали, что представители Минюста США заявили, что американские прокуроры встречаются с аналогичными вызовами и в антикоррупционной сфере, и в экологической. Поэтому предложили постоянный обмен опытом между подразделениями и регулярные учения для прокуроров.

"Кроме этого, коллеги из США отметили продуктивное сотрудничество с Офисом Генпрокурора в сфере международной правовой помощи и экстрадиции. Она значительно улучшилась за прошлый год и результатом этого стала выдача ряда подозреваемых, в частности, и в террористических преступлениях и масштабном мошенничестве. Также стороны обсудили аспекты совершенствования взаимодействия по возврату активов", - говорится в сообщении.

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Автор: Иван Бойко