Новые санкции предусматривают запрет въезда в Британию, позволяют получать доступ к их активам и бизнесу на территории Соединенного Королевства.

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной Думы РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

В частности, государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс заявила о введении санкций против 386 российских депутатов за их поддержку признания "независимости" оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины, а также за разрешение на постоянное присутствие российских войск на территории Украины, что послужило предпосылкой вторжения.

Новые санкции предусматривают запрет въезда в Британию, позволяют получать доступ к активам и бизнесу депутатов на территории Соединенного Королевства.

"Мы ударяем по причастным к незаконному вторжению Путина в Украину и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не снизим давление и продолжим жестче закреплять винтами российскую экономику с помощью санкций", - подчеркнула Трасс.

Также она заверила, что Британия продолжит вместе с друзьями Украины оказывать ей поддержку, гуманитарную помощь, оборонительное вооружение и работать на дипломатическом уровне с целью международной изоляции России.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям против российских пропагандистов.

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