Зеленский считает, что ЕС должен уделить особое внимание вопросу ускоренной поставки вакцин от COVID-19 странам «Восточного партнерства».

Президент Владимир Зеленский убежден, что ЕС должен уделить особое внимание вопросу ускоренной поставки вакцин против COVID-19 странам-участницам инициативы «Восточное партнерство», в том числе Украине и Молдове.

Об этом он заявил по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве.

Читайте такжеВакцинация от коронавируса: врачи рассказали, что будет, если сделать одну прививку вместо двух«Сегодня для всех стран инициативы ЕС «Восточное партнерство», в частности Украины и Молдовы, является принципиально важным получение вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам «Восточного партнерства» должно уделяться повышенное внимание государствами ЕС в вопросах совместных процедур: закупки и ускоренной поставки вакцин», - сказал Зеленский.

Вакцина от коронавируса: что известно

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

8 января глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

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Автор: Константин Гончаров