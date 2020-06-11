Вместо Вакарчука в ВР должна зайти жена экс-министра обороны Загороднюка - ОПОРА

Свидерская является № 19 в избирательном списке партии "Голос".

Вместо Святослава Вакарчука в Верховную Раду должна зайти Алина Свидерская - жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка, работавшего в правительстве Алексея Гончарука.

Об этом в Facebook сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"Следующей в списке на депутатское кресло от "Голоса" претендует Свидерская Алина Валерьевна - № 19 в избирательном списке партии", - говорится в сообщении.

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На сайте партии указано, что Свидерская - юрист, член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех иностранных вузов - в 2012 году Свидерская окончила Кембридж с дипломом магистра права.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

В то же время он подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает свою политическую деятельность или свою деятельность в партии "Голос".

Вакарчук сдает мандат уже второй раз - он был избран в Верховную Раду в 2007 году от блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако в 2008 году добровольно сложил депутатские полномочия.

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