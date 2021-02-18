По прогнозам Минэкономразвития, в этом году тарифы на коммуналку будут расти.

Очередное увеличение стоимости коммунальных услуг на фоне системного урезания субсидий и льгот подтолкнет украинцев к новым тарифным протестам.

Об этом заявила лидер Женского движения «За майбутнє» Ирина Суслова, сообщается на странице движения в Facebook.

В сообщении говорится, что, по прогнозам Минэкономразвития, с апреля украинцы будут платить за горячую воду и отопление на 16-18% больше, за газ – на 20% больше, а за электроэнергию – на 38-50%. При этом в этом году расходы на коммунальные субсидии и льготы урезаны на рекордные 25%. Читайте такжеПартия "За майбутнє" предлагает два шага, чтобы остановить рост тарифов на коммуналку

"Это - катастрофа. Мы понимаем, что у людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги по таким тарифам! Зарплаты, пенсии не растут с такой скоростью, как растут цены. Прибыль бизнеса - вообще падает! За месяц, прошедший со времени первой волны протестов, ничего не изменилось! Какие есть основания для повышения стоимости энергоносителей и поднятия тарифов?! Долги будут только порождать пеню. Пеня - решения судов. Суды - возмущение граждан! Нас снова ведут к очередным тарифным "майданам"!"- заявила Суслова.

Она подчеркнула, чтобы предотвратить втягивание украинцев в коммунальные долги и коллапс коммунальной системы, депутатская группа «Партия «За майбутнє» зарегистрировала в Верховной Раде Украины постановление №4609.

В постановлении от правительства требуется ввести мораторий до конца этого года на повышение тарифов на энергоносители, упростить процедуру предоставления субсидий и увеличить объемы их финансирования.

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Автор: УНИАН