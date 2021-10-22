Им стал Всеволод Князев, выдвинутый Кассационным административным судом в составе Верховного суда.

Пленум Верховного суда Украины избрал нового председателя Верховного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, Всеволод Князев по результатам тайного голосования членов пленума ВС набрал 98 голосов при необходимом минимуме в 91 голос, чтобы выиграть в первом туре.

Его конкуренты набрали: Владимир Погребняк - 49 голосов, Олег Ткачук - семь голосов. Ни одного кандидата не поддержали девять судей.

Всего на пленуме присутствовали 169 судей ВС. Роздано бюллетеней - 168. В урне для голосования оказалось 168 бюллетеней, из них признано недействительными - пять.

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Кто такой Всеволод Князев

Всеволод Князев учился в Николаевском гуманитарном институте Украинского государственного морского технического университета. С 2001 по 2013 год занимался адвокатской деятельностью.

В 2013 году занял пост судьи, а в 2015 году занял пост главы Николаевского окружного административного суда.

В 2017 году стал работать судьей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, а также занимал пост секретаря Большой палаты Верховного Суда.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховный суд запретил вводить в эксплуатацию 12-этажный дом на улице Нижний Вал, 27-29, расположенный на Подоле.

Авторы: Дмитрий Хилюк, Анастасия Горбачева