Пленум Верховного суда Украины избрал нового председателя Верховного суда.
Как передает корреспондент УНИАН, Всеволод Князев по результатам тайного голосования членов пленума ВС набрал 98 голосов при необходимом минимуме в 91 голос, чтобы выиграть в первом туре.
Его конкуренты набрали: Владимир Погребняк - 49 голосов, Олег Ткачук - семь голосов. Ни одного кандидата не поддержали девять судей.
Всего на пленуме присутствовали 169 судей ВС. Роздано бюллетеней - 168. В урне для голосования оказалось 168 бюллетеней, из них признано недействительными - пять.
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Кто такой Всеволод Князев
Всеволод Князев учился в Николаевском гуманитарном институте Украинского государственного морского технического университета. С 2001 по 2013 год занимался адвокатской деятельностью.
В 2013 году занял пост судьи, а в 2015 году занял пост главы Николаевского окружного административного суда.
В 2017 году стал работать судьей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, а также занимал пост секретаря Большой палаты Верховного Суда.
Как ранее сообщал УНИАН, Верховный суд запретил вводить в эксплуатацию 12-этажный дом на улице Нижний Вал, 27-29, расположенный на Подоле.