Построенный с нарушениями дом на улице Нижний Вал находится в охранной зоне градостроительной памятки государственного историко-культурного заповедника "Древний Киев".

Верховный суд запретил вводить в эксплуатацию 12-этажный дом на улице Нижний Вал, 27-29, расположенный на Подоле.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

Так, Верховный суд (КГС Кассационный суд) отменил решение Пивничного апелляционного хозяйственного суда от 8 июня 2021 по делу № 910/27779/14, которім были отменены меры по обеспечению иска.

"Дом-монстр" на Подоле не будет введен в эксплуатацию. Кассационная жалоба Киевского городского совета удовлетворена. Верховный суд 31 августа этого года отменил постановление суда апелляционной инстанции, которой раньше давалась возможность ввести в эксплуатацию "дом-монстр". Постановление суда апелляционной инстанции "продержалась" с 8 июня 2021 года, то есть почти три месяца. Боремся дальше", - сказал Бондаренко.

Секретарь Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Евгения Кулеба напомнила, что здание располагается в охранной зоне градостроительной памятки государственного историко-культурного заповедника "Древний Киев", в центральном историческом ареале. Земельный участок, на котором расположено здание, примыкает к охранным зонам 17-ти памяток архитектуры, расположенных на улицах Константиновской, Межигорской и Ярославской.

"Дом-монстр" на Подоле: что известно

В 2012 г. ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж") по ул. Нижний Вал, 27-29.

В конце 2014 года Киевсовет подал в суд иск с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроены этажи на здании.

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В ноябре 2019 г. Хозяйственный суд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), поскольку их строительство не было предусмотрены проектом.

21 октября 2020 г. Северный апелляционный хозяйственный суд решение отменил и производство по делу закрыл. Позже это решение обжаловали в кассационной инстанции.

В ноябре 2020 г. Окружной админсуд Киева обязал ДАБИ выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на "дом-монстр". Киевсовет подал кассационную жалобу на это решение.

Северный апелляционный хозяйственный суд 8 июня 2021 года отменил меры по обеспечению иска. Речь идет о мерах, которым ДАБИ запрещалось выдавать документы о готовности объекта в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительства объекта по "дому-монстру" или отдельных его помещений; Государственной регистрационной службе Украины и ее структурным подразделениям в Киеве запрещалось совершать действия, связанные с госрегистрацией прав собственности на здание и помещения "дома-монстра", и вносить и регистрировать его в соответствующих базах данных Госреестра прав на недвижимое имущество.

Автор: Инна Андалицкая