Российский дискаунтер "Светофор" намеревался открыть 40 магазинов по всей Украине до конца года.

Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил российской сети дискаунтеров "Светофор" работать в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Компания MERE после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать. На сегодня единственный город, который остался, - это Белая Церковь. Они что-то там еще возятся, но после сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны", - отметил он.

При этом он напомнил, что "они работают в Крыму, и именно поэтому попали под наши санкции".

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что в некоторых городах Украины, в частности в Николаеве, планируют возобновить работу магазина MERE - российской сети дискаунтеров "Светофор", которую закрыли в 2020 году. Кроме того, в сети намеревались открыть 40 магазинов по всей Украине до конца года.

Читайте такжеВ СНБО исключили возможность открытия в Украине супермаркетов российской сетиДанилов назвал намерение российской сети дискаунтеров "Светофор" открыть свой магазин MERE в Николаеве операцией российских спецслужб.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что у городских властей нет законных полномочий препятствовать возобновлению работы магазина.

Однако в сентябре Данилов в очередной раз заявил, что сеть этих магазинов не будет работать в Украине.

Автор: Антонина Доломанжи