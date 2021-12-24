Такая комиссия в будущем, в определенных случаях, будет рекомендовать даже лишать депутата мандата.

Председатель партии "Слуга народа", заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Елена Шуляк отмечает, что дисциплинарная комиссия "СН" может быть создана на съезде партии в первом квартале 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции в рамках Форума "Большое Строительство: дороги и мосты".

Шуляк напомнила, что на съезде партии 15 ноября она предложила внести изменения в Устав партии и создать Дисциплинарную комиссию, которая бы "разбиралась с разными поступками (депутатов - УНИАН)".

"У нас, к сожалению, есть не только поступки господина Галушко, есть и другие, скажем так, не очень приятные истории с народными депутатами, с местными депутатами, где бы эта Дисциплинарная комиссия могла бы разбираться и давать определенные рекомендации", - сказала она.

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Дисциплинарная комиссия, пояснила депутат, рассмотрев определенное дело, может рекомендовать, в частности, исключить народного депутата из фракции, обратиться относительно определенной ситуации в Регламентный комитет Верховной Рады или же даже рекомендовать на съезде партии лишить депутата мандата.

"Изменения в устав мы планируем презентовать и проводить на съезде уже в первом квартале 2022 года. Нельзя затягивать ни с созданием Дисциплинарной комиссии, нельзя затягивать с тем, чтобы немножко переформатировать наши руководящие органы: у нас есть еще Политический совет партии и мы также хотим ему придать немного другие механизмы работы", - рассказала Шуляк.

Она пояснила, что Дисциплинарная комиссия как высший руководящий орган партии может быть создана лишь путем внесения изменений в Устав, а Устав утверждается на съезде партии.

"Сейчас наши юристы готовят изменения в Устав, они уже получили такое задание. И на первом же съезде, который мы планируем в первом квартале, мы обязательно утвердим такую дисциплинарную комиссию", - сказала депутат.

Шуляк добавила, что в состав Дисциплинарной комиссии, вероятно, войдут и представители областных партийных организаций. "Мы выберем лучших, с безупречной репутацией, которые потом будут анализировать уже соответствующие ситуации и кейсы и предоставлять свои рекомендации", - подытожила парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Шуляк заявила, что инициирует создание в "СН" дисциплинарной комиссии, которая будет решать, как наказывать депутатов за недостойное поведение.

Она также отметила, что ранее во фракции "СН" обсуждалась необходимость создания этического совета, который бы "рассматривал недостойное поведение наших народных депутатов", было разработано положение, но инициатива не была реализована.