Представитель РФ говорит, что решения саммита 2019 года не выполнены.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не видит смысла в проведении нового саммита "нормандского формата".

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, достигнутые на саммите в 2019 году договоренности сейчас не выполняются.

"Предыдущий саммит "нормандского формата" прошел в 2019 году в Париже, были достигнуты определенные договоренности. Данные договоренности сейчас не выполняются. Теперь президент Зеленский настаивает на проведении нового саммита. Наша позиция заключается в том, что, пока решения саммита 2019 года не выполнены, встречаться снова смысла нет", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский ответил, остановят ли превентивные санкции эскалацию со стороны РоссииРанее Владимир Зеленский заявил, что украинские власти постоянно призывают лидеров "нормандского формата" провести встречу.

"И вы понимаете, лидер какой страны пока не решил - собираться или нет. Мы делаем все возможное", - подчеркнул он.

Нормандский формат: что известно о последней встрече советников

Как сообщал УНИАН, 26 января, в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. В ОПУ объяснили причину задержки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и достигнута договоренность о следующей встрече через две недели в Берлине.

Согласованное коммюнике стало первым документом, согласованным с 2019 года.