Президент отметил, что сейчас "нормандский формат" - это единственная площадка, которая работает.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет много переговоров о двусторонних и трехсторонних форматах переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Зеленский подчеркнул, что Украина ответственно относится к тем или иным договоренностям.

"Мы понимаем, что сегодня "нормандский формат", к сожалению или не к сожалению, - это единственная площадка, которая работает. Это единственный формат, в котором могут встретиться лидеры", - считает президент.

Читайте также"Это четкая и реальная опасность": Джонсон заявил, что Путин приставил оружие к голове УкраиныПо его словам, встреча политических советников "нормандской четверки" способствовала уменьшению выстрелов на Донбассе.

"Я не говорю, что это идеально и что это единственная возможная площадка для переговоров. Вы знаете еще какие-нибудь? Скажите мне", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти борются за то, чтобы "работало хоть что-то" и постоянно призывает лидеров "нормандского формата" провести встречу.

"И вы понимаете, лидер какой страны пока не решил - собираться (на встречу-УНИАН) или нет. Мы делаем все возможное", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что не хочет говорить о пунктах "Минских соглашений" и различных их чтениях.

"Я не доволен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что - то, что может деоккупировать наши территории, защищать наше государство в том или ином виде", - пояснил президент.

По словам Зеленского, Украина параллельно ведет много переговоров о двусторонних и трехсторонних форматах переговоров с РФ.

"И это очень непросто, но никто не жалуется. Мы все равно всех победим", - подытожил он.

Нормандский формат

Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

По его словам, стороны согласились на необходимости продолжения соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.