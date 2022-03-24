Коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению ее политической системы.

Помощник президента России Владимир Мединский, участвующий в переговорах с Украиной, заявил, что "на кону сегодня само существование России".

Об этом пишет пропагандистское агентство РИА Новости.

Коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению ее политической системы.

То, что сегодня происходит в мире, "это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", продолжил Мединский.

А директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что российские оккупационные войска якобы находятся "на переднем крае борьбы с тоталитарно-либеральными режимами", поддерживаемыми Западом.

Согласно концепции национальной безопасности России, власти РФ могут прибегнуть к использованию ядерного оружия, если будет угроза существованию их государству.

Это 22 марта повторил в разговоре с американскими журналистами спикер Путина Дмитрий Песков.

"Ядерная" риторика РФ заметно участилась после провала в "спецоперации" в Украине. На сегодняшний день российские войска оттеснены украинскими защитниками еще до 55 км от Киева.

В то же время разведанные подтверждают, что противник столкнулся с нехваткой еды, проблемами логистики и большими потерями живой силы в Украине. Это побуждает Путина искать поддержки за границей – в том числе запрашивать о помощи у Китая и Сирии.

Вашингтон в настоящее время не видит признаков подготовки россиянами к применению ядерного оружия. Но в Белом доме уже создали комиссию по разработке ответных мер, если РФ использует оружие массового уничтожения в Украине.

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