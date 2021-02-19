Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней. Согласно законопроекту, формула не будет зависеть от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя. Право на такую растаможку получат водители, которые будут регистрировать не более одного авто на человека.

Однако принятие этого законопроекта лишь частично решает проблему людей по растаможке их авто, считает представитель депутатской группы «Партия «За майбутнє» Сергей Рудык. Читайте такжеВ Киеве под Радой проходит акция протеста "евробляхеров" (фоторепортаж)

По его словам, единственный плюс проголосованного законопроекта в том, что он даст возможность снять вопрос штрафования людей, которые продолжают ездить на таких автомобилях.

«Наша депутатская группа призывает подойти к этому вопросу комплексно. Проголосованный законопроект – это лишь временная мера, которая не решит проблему с растаможкой. Потому что он только для отдельной категории авто, и только на ограниченный период. Мы же хотим разрубить этот «гордиев узел» и отменить акцизный налог на транспортные средства полностью – как не оправдал себя», - считает депутат.

Чтобы сделать это, по словам Рудика, парламенту нужно вернуться к законопроекту №3704, даже если для этого нужно будет провести внеочередную сессию.

"Почему законопроект № 3704? Потому, что этот документ решает комплексную проблему людей, которые борются за свои права на дешевую растаможку. Он решает эту проблему в корне раз и навсегда. И мы больше к ней не вернемся», – утверждает Сергей Рудик.

Напомним, законопроект № 3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" предлагает растаможку автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях. Положения этого проекта касается всех авто с европейской регистрацией, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года. К ним относятся легковые и коммерческие авто, которые были выпущены после 1995 года и которые соответствуют экологическим стандартам не ниже «евро-2». Положения законопроекта не распространяются на авто, которые происходят из страны, признанной государством-оккупантом (агрессором) в соответствии с законом.

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Автор: УНИАН