Это будут встречи по вопросам безопасности государства.

Народные депутаты планируют в ближайшее время пригласить в парламент главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщил в комментарии журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Хотим пригласить господина Баканова, пригласить главу внешней разведки, главу военной разведки", - сказал он.

Читайте такжеРезников ответил, нужны ли украинцам тревожные чемоданы (видео)

Арахамия отметил, что такие встречи "постепенно будем проводить", где будут обсуждаться вопросы безопасности государства.

Он не назвал дату, когда состоятся такие встречи. При этом отметил, что они будут организованы по инициативе председателя Верховной Рады Украины.

Что предшествовало

Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не допустить со стороны России продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения Организации Североатлантического договора и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Среди прочего, ВР призывает способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО; поддержать стремление Украины относительно признания ее европейской перспективы и определения конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО; использовать все возможные международные политико-дипломатические механизмы в отношении России с целью прекращения расширения агрессивных действий и наращивания присутствия российских военных сил на границе с Украиной.

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако в РФ это отрицают.

В то же время, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

Вас также могут заинтересовать новости: