Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Верховной Раде предлагают к подозреваемым в преступлениях против национальной безопасности применять меру пресечения исключительно содержания под стражей.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании парламента народный депутат Украины Оксана Савчук (внефракционная) сообщила, что вчера зарегистрировала проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (об особенностях применения мер пресечения за совершение преступлений против основ национальной и общественной безопасности)» (№ 5505).

«Если человек обвиняется в государственной измене, то к нему ни в коем случае не может быть применена мера пресечения домашний арест», - сказала она, комментируя дело народного депутата Украины Виктора Медведчука (фракция «ОПЗЖ»).

По ее словам, законопроектом предусмотрено, что к лицам, которых подозревают в преступлениях против основ национальной и общественной безопасности, не может быть применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а «исключительно дорога в СИЗО».

В настоящее время текст законопроекта отсутствует на официальном сайте парламента.

Этому предшествовал суд над Медведчуком

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь». 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины. 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. 15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем», - отметил он.

18 мая, Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

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Автор: Надя Пришляк