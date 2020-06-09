В праймериз на пост мэра Одессы от "Слуги народа" побеждает Леонов - опрос

По результатам опроса исследовательской компании “Социополис”, нардеп Алексей Леонов занял 1 место в рейтинге кандидатов от партии “Слуга народа” на пост мэра города Одесса.

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Опрос был проведен с 24 по 29 мая 2020 года (полевой этап) с использованием метода маршрутизированного стандартизованного интервью face-to-face по месту постоянного проживания респондентов.

Согласно данным, представленными компанией “Социополис”, нардепа Алексея Леонова поддержало подавляющее большинство опрашиваемых – 34,1%. Результаты опроса подтвердили, что Леонов – единственный кандидат, которого готовы принять одесситы.

В тройку лидеров также вошли нардеп Артем Дмитрук и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

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