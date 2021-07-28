Копы получили выговор.

Стало известно, почему наказали патрульных полицейских, которые недавно остановили нардепа-"слугу народа" Евгения Брагара и составили на него протокол за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в Патрульной полиции Украины, копы при общении с нардепом не вели видеофиксацию разговора.

"Учитывая заинтересованность СМИ информируем, что патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не за остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в вождении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения. В частности, и такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения.

Конфликт между нардепом Брагаром и полицейскими: что известно

4 июля Брагар заявил, что полицейские обвинили его в управлении авто в состоянии наркотического опьянения.

По словам депутата, полиция привезла его к врачу-наркологу, который "сразу сказал", что он трезв. Брагар прошел экспертизу, результаты которой должны были быть известны через 7 дней. Также депутат сообщил, что параллельно сделал тест в другой лаборатории, результат которого был отрицательным.

5 июля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что проводится служебная проверка действий двух патрульных полицейских, которые остановили Брагар за рулем автомобиля.

Позже в тот же день в МВД сообщили, что полицейские, которые участвовали в конфликте с Брагаром, и их непосредственные руководители отстранены от исполнения служебных обязанностей. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко отметил, что в случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности.

Впоследствии Брагару вернули водительские права, а патрульных и их руководство - наказали. Админпротокол в отношении депутата автоматически отменился после получения официальных результатов экспертизы, которая подтвердила его трезвость.

Автор: Юрий Годован