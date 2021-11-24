В учениях также приняли участие истребители ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.

Пентагон подчеркнул, что военные учения с участием истребителей командование США и стран-союзников НАТО в Черноморском регионе были заранее анонсированы и проведены с соблюдением международного права.

Об этом сообщает Голос Америки.

Так Минобороны США отреагировало на слова главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу о якобы "отработке ядерного удара по России".

Украину и США Москва, в свою очередь, обвинила в якобы "провокационном и безответственном поведении", указав на поставки Украине вооружения, применение беспилотников "Байрактар" против поддерживаемых Кремлем боевиков на Донбассе и др.

Читайте такжеГермания настаивает на возвращении России за стол переговоров в "нормандском формате""Министр обороны России подчеркнул, что в ходе учения сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как с западного, так и восточного направлений, говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, - Минимальное удаление от нашей государственной границы составляло 20 километров", – информировала пресс-служба МО РФ.

Пентагон обращает внимание, что об учениях предупреждали.

"Следует отметить, что проведение этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов", - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот в письменном ответе Русской службе "Голоса Америки".

В учениях также приняли участие истребители ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.

Как писал УНИАН, российский президент Владимир Путин возмутился проведением военных учений в Черном море и мягкой реакцией Европы на применение Украиной дронов Bayraktar с целью защиты позиций на Донбассе.

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Автор: Яна Ставская