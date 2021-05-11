Сегодня генпрокурор подписала подозрения Медведчуку и Козаку в госизмене и разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По словам Венедиктовой, Козак выполнял роль "пособника совершения преступления" по указаниям Медведчука.

В отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука расследуются и другие уголовные производства, в том числе и по заявлениям журналистов и общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Она отметила, что кроме производства по подозрению в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму, Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство и в других уголовных процессах в отношении Медведчука, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований как по заявлениям журналистов и общественных активистов, так и по фактам, выявленным правоохранительными органами самостоятельно.

Говоря о народном депутате фракции "ОПЗЖ" Тарасе Козаке, Венедиктова отметила, что ему была отведена "роль пособника совершения преступления - он выполнял указания и поручения Медведчука, в частности, относительно систематического общения с представителями страны-агрессора и осуществления обмена информацией".

Венедиктова утверждает, что все оперативные мероприятия по Медведчуку и Козаку были санкционированы судом и осуществлялись в установленном законом порядке.

Также, говоря о записи разговоров Медведчука и Козака с высшим руководством России, Венедиктова отметила, что "идентичность голосов наших фигурантов подтверждена заключениями экспертизы".

В пресс-службе ОГП сообщили, что Медведчука и Козака подозревают в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводят обыски в жилье Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе партии "ОПЗЖ" на улице Большая Васильковская.

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Автор: Надя Пришляк