Сегодня Верховный кассационный суд Италии оставил в силе оправдательный приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение кассационного суда по оправдательному приговору нацгвардейцу Виталию Маркиву и отметил, что теперь ни у кого нет сомнений в чести и доблести Маркива.

Об этом он написал в Twitter.

"Справедливость возобладала! Все лживые обвинения в отношении нашего нацгвардейца Виталия Маркива отклонены Верховным судом Италии", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что теперь ни у кого нет никаких оснований сомневаться в чести и доблести Маркива, защищавшего территориальную целостность Украины.

Он также поздравил Маркива с таким решением суда.

Дело Маркива

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Решение было обжаловано в апелляционном порядке.

В ноябре 2020 года апелляционный суд оправдал Маркива, на следующий день он вернулся в Украину.

Сегодня, 9 декабря, Верховный кассационный суд Италии оставил в силе оправдательный приговор Маркиву.

Автор: Антонина Доломанжи