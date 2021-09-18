На полуострове считают, что новые ограничения Украины якобы никак не повлияют на парламентские выборы в России.

Глава незаконной избирательной комиссии оккупированного Крыма Михаил Малышев ответил на анонсированные Совбезом Украины санкции поговоркой о караване и собаках.

Об этом пишет ТАСС.

Малышев утверждает, что новые ограничения Украины якобы никак не повлияют на парламентские выборы в России.

"Все эти очередные санкции никаким образом не повлияют на работу ни избирательных комиссии, ни членов комиссии. И хотелось бы ответить известной восточной поговоркой: "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая нужна по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме", – заявил Малышев.

Читайте такжеГенассамблея ООН рассмотрит вопрос об оккупированных территориях Украины несмотря на попытки России это оспоритПо подсчетам оккупантов, в Крыму в первый день голосования явка составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысячи жителей оккупированного полуострова.

Что предшествовало

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны решила ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную Думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

Секретарь Совбеза Алексей Данилов уточнил, что под ограничения попадут члены участковых комиссий, агитаторы и кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах.

В пятницу был отработан первый список таких лиц.

Под санкциями уже находятся 53 члены теризбиркомов, 33 кандидата в Госдуму и 7 сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Выборы в Госдуму РФ стартовали 17 сентября. Кремль незаконно привлек к голосованию жителей ОРДЛО с российскими паспортами и открыл незаконные участки в оккупированном Крыму.

Крым Россия оккупировала в 2014 году.

Автор: Яна Ставская