Сергей Никифоров уточнил, что пока ни формат, ни время разговора еще не согласованы.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключает, что после общения с президентом России Владимиром Путиным президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский также проведут разговор.

Об этом Никифоров сообщил в комментарии УНИАН.

Он напомнил, что 29 декабря Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Он частично касался и сегодняшнего разговора Путина и Байдена. Поэтому, как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить", - отметил Никифоров.

Читайте такжеЗеленский провел разговор с Блинкеном: о чем договорилисьВ то же время пресс-секретарь Зеленского уточнил, что пока ни формат, ни время разговора не согласованы.

Новый разговор Байдена и Путина

Как сообщал УНИАН, 29 декабря секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн сообщила, что Байден и Путин по просьбе президента РФ 30 декабря проведут телефонный разговор.

В частности, они обсудят ряд тем, в том числе будущее дипломатическое взаимодействие с Россией.

Хорн отметила, что администрация Байдена проводит консультации и координацию с европейскими партнерами касательно совместного подхода в ответ на военное наращивание Россией на границе с Украиной.

Разговор Байдена и Путина, который запланирован на 22:30 по киевскому времени, станет вторым разговором лидеров США и РФ в декабре, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Россию с целью уменьшить численность ее войск вблизи украинских границ.