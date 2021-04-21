Вчера Зеленский в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

Украина не может ждать, пока Россия согласится на продуктивные переговоры в "нормандском формате", и будет делать все, чтобы снять угрозу, прекратить войну на Донбассе и вызвать агрессора на диалог.

Об этом Obozrevatel рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Пока господин Путин по разным причинам избегает продуктивных переговорных контактов в "нормандском формате", к чему его призывает весь цивилизованный мир, Украина не может ждать, пока эти призывы сработают. Мы должны делать все, чтобы снять угрозу и прекратить эту войну", - уточнил Подоляк.

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По его словам, логично, что это может произойти после соответствующих решений Путина. А для того, чтобы они появились, должны состояться содержательные переговоры с участием российского лидера.

"Поскольку на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" появилось предложение встретиться на линии разграничения, президент предложил пойти дальше и встретиться двум лидерам для переговоров на украинском Донбассе. Там, где идет война. Если у российской стороны будет смелость (для переговоров. – ред), это сможет стать началом движения к настоящему миру", – подытожил он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Денис Прядко