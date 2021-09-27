Ее главными составляющими являются Олимпиада-2036, развитие рекреационного туризма и многое другое.

В понедельник, 27 сентября в одном из одесских конференц-залов состоялась презентация программы лидера партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" "Черноморская инициатива Бориса Колесникова".

Во время своего выступления политик отметил, что эта инициатива выходит за рамки Одессы и Одесской области и охватывает целый регион:

"Проанализировав ситуацию в регионе, мы предлагаем обширный проект, который условно назвали "Черноморской инициативой" и который в случае его успеха может расшириться до "Черноморско-Азовской инициативы". Речь идет про обьединение потенциалов Одесской, Николаевской и Херсонской областей в единый экономический макрорегион для достижения конкретных целей в экономике, инфраструктурной политике и в управленческой сфере", – заявил Колесников.

Лидер партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" убежден, что необходимо делать ставку на медицинский и бизнес-туризм, ведь это позволит не привязываться к летнему периоду.

Он также отметил, что это направление требует вложений для рекламы – в первую очередь международной. По мнению Колесникова, это позволит Причерноморскому региону успешно конкурировать с курортами Венгрии и Болгарии.

В рамках проекта предвидится и единая инфраструктурная сеть, и единая концепция развития агросектора – на основе увеличения добавленной стоимости продукции. Ведь одно дело – вырастить и продать зерно, а другое – продать продукцию с высокой степенью переработки. Внедрение данной программы позволит за короткое время – до 2025 года – удвоить поступления в местные бюджеты, а до 2030 года – утроить.

В ходе обсуждения развития перспективы Черноморского региона Борисом Колесниковым была высказана инициатива о создании спонсорского комитета по подготовке заявки на проведение Летних Олимпийских игр в Одессе в 2036-м году.

"Как показывает опыт, все Олимпиады до соревнований в Лос-Анджелесе (1984 год) были убыточными. Все изменилось только тогда, когда все полномочия передали частному бизнесу. Только тогда Олимпиады начали приносить доход и развитие для тех регионов, которые их проводили. Ярким примером в данном случае является Барселона. Столица Каталонии до Олимпийских игр и после – просто два разных города. Барселона получила огромные инвестиции и теперь является одним из самых посещаемых и узнаваемых европейских курортов. Такой масштабный инвестиционный проект обеспечит успешное развитие и занятость на многие десятилетия вперед", – уверен лидер партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ".

Подводя итог, Борис Колесников отметил, что нет ничего невозможного, необходим лишь, профессиональный подход.

"Мы четко видим направления, которые можно развивать в Черноморском регионе. Наша команда намерена продвигать эту идею, встречаться с чиновниками, дискутировать, добиваться. Мы знаем, как можно за короткое время добиться ощутимых результатов. Главное – верить в то, что эти цели достижимы!", – резюмировал политик.

Автор: Григорий Бондарь