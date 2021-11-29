Стягивание российских войск к украинской границе действительно может говорить об обострении. Угроза такая же, как весной этого года.

В Министерстве обороны Украины отметили, что нападение России на Украину состоялось в 2014 году. Сейчас существует угроза расширения эскалации вглубь территории Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала "Интер".

"Нападение, или нарушение нашей территориальной целостности состоялось в 2014 году. Даже если мы говорим об обострении, то речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины. Но такое обострение у нас происходит регулярно. То есть ВСУ, наша разведка, Министерство обороны - мы наблюдаем бесконечное движение российских войск вдоль границы, на временно оккупированные территории", — отметила Маляр.

По ее словам, периодов увеличения и уменьшения угрозы эскалации конфликта очень много. Стягивание российских войск к украинской границе действительно может говорить об обострении, говорит Маляр. В то же время заместитель министра обороны подчеркнула, что угроза является такой, как весной этого года.

Читайте такжеВ НАТО призвали Россию к деэскалации ситуации вблизи границ УкраиныМаляр считает, что параллельно с сообщениями об обострении ситуации на границе началась мощная информационная кампания, которая "фактически сеет страх в украинском обществе, сеет панику".

"И на фоне этих заявлений, что действительно есть обострение, что есть информационная мощная кампания, которой скажем, не было весной, Россия ищет любой малейший повод для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому на сегодня любое может стать тем пусковым крючком и быть использовано Россией ради провокации. Здесь важно понимать, какой бы ни был сценарий, мы к этому сценарию готовы", — добавила Маляр.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года.

Автор: Марта Гичко