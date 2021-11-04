За 10 месяцев 2021 года было направлено в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП.

В Кривом Роге разоблачили 11 работников районного управления полиции на систематических поборах с предпринимателей и водителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

По ее словам, задокументировано 11 фактов вымогательства и получения ими неправомерной выгоды на общую сумму 180 тысяч гривень. Правоохранителям сообщено о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti не дает кровь на анализ"У следствия есть информация, что от подозреваемых можно было откупиться от админответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения", — рассказала генпрокурор.

Она отметила, что за 10 месяцев 2021 года было направлено в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП. Такая же тенденция наблюдается последних три года.

"Всего в этом году зарегистрировано почти 3 тысячи уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями", - рассказывает Венедиктова.

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Автор: Григорий Бондарь